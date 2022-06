10 Badezimmer Bilder, die dich zum Schwärmen bringen

Von der gekachelten Nasszelle zur komfortablen Wohlfühloase: Deutsche Badezimmer haben in den letzten Jahren eine erstaunliche Wandlung durchlaufen. Aus dem funktionalen Raum, um den man sich früher kaum kümmerte und in dem man so wenig Zeit wie möglich verbrachte, wurde ein echter Lieblingsort, an dem man gerne auch mal länger verweilt. Das Badezimmer von heute ist für uns viel mehr als bloß der Raum, in dem wir unsere Zähne putzen oder schnell unter die Dusche springen. Wir wollen uns im Badezimmer wohlfühlen, und uns nach einem anstrengenden Tag dorthin zurückziehen können, um einfach mal in schöner Umgebung die Seele baumeln zu lassen. Zur Inspiration haben wir euch zehn Badezimmer Bilder mitgebracht, die zum Träumen einladen und zeigen, wie es heute im modernen Bad aussehen kann.