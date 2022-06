7 x Fernweh pur: Luxusvilla unter Palmen

Beginnen wir unseren Rundgang durch das Haus in der Küche. Hier wird bereits erkennbar, dass Funktionalität und Design in diesem Haus von großer Bedeutung sind. So verfügt die Küche über eine stylishe und auch strapazierfähige Kochinsel. Die Belastbarkeit ist der Verwendung von Granit als Arbeitsplatte zu verdanken. Der Naturstein wurde passend zum Korpus der Insel und dem Boden in einem warmen Schokobraun gewählt. Einzelne Leisten aus Aluminium durchbrechen das Braun mit ihrem kühlen Look.

Um die Kochinsel herum wurde eine schmale Theke angebracht, an der man Snacks zu sich nehmen oder einfach nur dem Koch Gesellschaft leisten kann. Sitzgelegenheiten an der Theke erhöhen den Komfort.