Eindrucksvolle Verwandlung einer 50 Quadratmeter Wohnung

Dunkel, abgenutzt und wenig einladend – so lässt sich die vorherige Küche beschreiben. Die weißen Fronten sind von einem Grauschleier verdeckt und auch die violettfarbenen Fliesen der Küchenrückwand wirken alles andere als modern. Durch die kleinen Fenster dringt so gut wie kein Licht ein, was den Raum in eine triste Stimmung taucht. Die Neonröhre an der Decke macht diese auch nicht wett. Im Gegenteil, das Licht ist viel zu grell und kalt. In dieser Küche appetitlich kochen? Unvorstellbar! Es war höchste Zeit für eine Veränderung.