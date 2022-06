Die besten Grills für einen kleinen Garten

Der mobile Grill ist wohl eine der kostengünstigsten Varianten, wenn es darum geht, in eurem Garten für unvergessliche Grillabende zu sorgen. Der Vorteil liegt bei dieser Gerätschaft nicht nur in der gebotenen Handlichkeit und dem Nutzerkomfort, sondern auch in der Tatsache, dass ihr den Grill selbstverständlich nicht nur in eurem Garten, sondern auch bei einem Ausflug in den benachbarten Park nutzen könnt. Auf der Suche nach einem solchen Modell stehen euch in der Regel die Bauweise mit Rollen und die zusammenklappbare Variante zur Verfügung. Für welchen Artikel ihr euch im Endeffekt entscheidet, bleibt euch überlassen. Beachtet jedoch, dass der zusammenklappbare Grill vor allem dann von Vorteil ist, wenn ihr öfter mit dem Auto unterwegs sein werdet. Für kurze Fahrten auf dem eigenen Grundstück ist der Rollengrill hingegen bestens geeignet. Achtet hierbei unbedingt auch auf die Qualität der Rollen, so dass ihr euch gegebenenfalls auch auf einem eher unebenen Untergrund vorwärts bewegen könnt.