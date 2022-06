Wohnen nach Sternzeichen: Widder

Widder fühlen sich oft magisch angezogen von ihrem Element, dem Feuer. Dementsprechend träumen sie vom großen Kamin in den eigenen vier Wänden, am liebsten mit einer schnörkellosen, klaren Formensprache und in modernem Design. Ideal sind Kamine, die im weitläufigen Loft als lockere Raumteiler dienen können und ein wenig Struktur in das großzügige Raumgefühl bringen.