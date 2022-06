Viel Komfort für ein Traumhaus

Der Essplatz mit kreisrundem Tisch und drei Stühlen wurde in einer Art Wintergarten eingerichtet. Im Sommer lassen sich die Türen weit öffnen, sodass man fast im Garten sitzt. An kühleren Tagen bleiben die Verglasungen verschlossen und man kann trotzdem den Blick in die Umgebung schweifen lassen. Blickfang ist hier der zauberhafte Fußboden. Betonfliesen mit verschiedenen Mustern sorgen für einen dezent verspielten Touch in dem ansonsten sehr zurückhaltend eingerichteten Bereich.