Ein Einfamilienhaus der besonderen Art

Ein offenes Raumgefüge, zierliche und in die Höhe ragende Elemente sowie viel Licht tauchen das Haus in ein besonderes Ambiente. Dieses ist insbesondere beim Betreten der Treppe deutlich zu spüren. Hier öffnet sich das Haus in seiner gesamten Größe vom Boden bis zur Spitze des Daches. Zusätzlich unterstrichen wird die Raumhöhe durch die feinen Streben des Treppengeländers. In Schwarz gehalten, erzeugen diese einen seichten Kontrast. Für einen tollen Lichteinfall sorgen die schrägen Dachfenster, die zugleich den Blick in den Himmel freigeben.