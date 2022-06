7 Tricks, mit denen deine Küche wie neu aussieht

Licht spielt in der Küche eine große Rolle. Meist kommen gleich mehrere Lichtquellen zum Einsatz, die entweder den ganzen Raum, die Arbeitsfläche oder den Essplatz beleuchten. Genügend Licht erhöht die Sicherheit in der Küche, hilft beim Kochen und Einkäufeverstauen. Doch Beleuchtung erfüllt nicht nur einen funktionellen Zweck. Mit Licht lassen sich positive Stimmungen erzeugen, die die Küche erst richtig gemütlich machen. Besonders hochwertig und stimmungsvoll wirkt eine indirekte Beleuchtung, die in Form von LED-Lichtschläuchen oder vielen kleinen LED-Lämpchen am Boden oder an der Decke entlanggeführt wird. Indirekte Beleuchtung kann vielfältig eingesetzt werden, zum Beispiel an der Sichtkante der Arbeitsplatte oder entlang der Hängeschränke. In diesem Fall wird eine Kücheninsel mit einer Lichtleiste gekonnt in Szene gesetzt. Schön ist es, wenn das Licht ein Dimm-Funktion besitzt oder es seine Farbe ändern kann. Für ein romantisches Candle-Light-Dinner zu zweit oder bei Feierlichkeiten mit Freunden: Indirekte Beleuchtung in der Küche macht echt was her.