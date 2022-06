Ratgeber Wandabriss: Das solltet ihr wissen!

Dass in eurer Wand, die eingerissen werden soll, Wasser- und Stromleitungen liegen, merkt ihr zum einen an den Steckdosen in der Wand und zum anderen daran, ob eine Wasserentnahmestelle in der Nähe ist. Ist das der Fall, muss die Wasserleitung in der Wand erst einmal identifiziert werden.

Dazu gilt bei Neubauten, dass die Wasserleitungen meistens senkrecht über der Wasserentnahmestelle verlaufen. Bei Altbauten hingegen kann man sich auf eine solche Regel nicht verlassen. Ein Metalldetektor hilft beim Suchen, sofern es sich um ältere Leitungen aus Metall handelt. Viele neuere sind schon aus Kunststoff und damit resistent gegen Metalldetektoren.

Für moderne Elektroinstallationen gilt hingegen: Die Leitungen verlaufen üblicherweise nur senkrecht und waagerecht in einem Bereich von etwa 30 Zentimeter unterhalb der Decke und oberhalb des Fußbodens. Abzweige machen sie senkrecht zu den Steckdosen oder Deckenleuchten. Aber auch hier gilt: Bei Altbauten und selbstverlegten Leitungen kann man für nichts garantieren. Unebenheiten auf der Wand verraten oft nachträglich verlegte Leitungen.