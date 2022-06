Tapeten im Bad – Tipps und Ideen

Wie in jedem Raum müssen auch im Badezimmer die Wände vor dem Tapezieren optimal vorbereitet sein. Eventuelle Risse und Unebenheiten werden mit Spachtelmasse aufgefüllt und glatt geschliffen und es muss darauf geachtet werden, dass die Wand absolut trocken ist, bevor man die Tapete anbringt. Ebenso wie die Tapete selbst sollte auch der Kleister hochwertig, stark und feuchtigkeitsfest sein, damit der neue Look wirklich dauerhaft an der Wand hält.

Allgemeine Tipps zum Thema Tapezieren findet ihr in unserem Ideenbuch Ratgeber Wand: Tapezieren leicht gemacht .