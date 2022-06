Entspanntes Haus für Genießer

Das Wohnzimmer geht nahtlos in den Essbereich und die dahinter liegende offene Küche über. Auch von hier aus führen große Glastüren in den Außenbereich. Den Mittelpunkt bildet der quadratische Esstisch, der bis zu acht Personen bequem Platz bietet. Die himmelblauen Stühle dienen als fröhlich-frischer Farbklecks im ansonsten in dezenten Naturnuancen gehaltenen Innenraum. Der Einrichtungsstil tendiert in diesem Teil des Raumes mehr in Richtung modernem Purismus, was einerseits einen spannenden Kontrast zum romantischen Shabby Chic des Wohnbereichs bildet, andererseits aber dennoch harmonisch ins Gesamtbild passt.