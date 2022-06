Rustikal einrichten – SO wird es perfekt!

Rustikal ist gemütlich. In einer Welt, die von ständigen Veränderungen geprägt ist, in der alles schnell, laut und bunt ist, bringt der rustikale Stil Ruhe mit sich. Er strahlt Geborgenheit aus. Wer ein rustikal eingerichtetes Haus betritt, hat sofort das Gefühl, in die Vergangenheit versetzt zu werden – in eine Zeit der Naturverbundenheit. Eine rustikal eingerichtete Wohnung erinnert daran, dass das Zentrum des Lebens und der Familie das Zuhause ist. Diesem Gefühl zu widerstehen, ist fast unmöglich! Wer an den rustikalen Stil denkt, verbindet damit oft Erinnerungen an die Vergangenheit, sei es auf dem Land oder in der Stadt. Er denkt an eine Zeit, in der die Oma auf dem Melkschemel für frische Milch gesorgt hat, an dem die Wiesen nach frischem Heu dufteten und an Abende, in denen das Feuer im Kamin prasselte, um den sich die ganze Familie versammelte.