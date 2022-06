So bringt ihr Farbe in euren Garten!

Große und kleine Wasserspiele sollten in keinem Garten fehlen. Jedoch auch dann, wenn ihr über keinen Teich oder Wasserfall verfügt, gehören Bronzefiguren in allen Variationen zu den ungeschlagenen Must-haves. Sie sehen nicht nur gut aus, sondern bringen auch ein nicht zu unterschätzendes Maß an Natürlichkeit auf euer Grundstück. Durch die eingesetzten Bronzetöne passen sie sich optimal an Blumen, Bäume und Co. an und fügen sich damit in das bestehende Bild ein. Aufgrund der großen Auswahl fällt eine finale Entscheidung für ein Motiv sicherlich oft schwer. In der Regel sind es jedoch die zahlreichen Tierfiguren, die aus der Masse der Gartenaccessoires herausstechen und sich entweder mit einem Teich oder einem Beet perfekt kombinieren lassen. Wie ihr euren Garten mit den passenden Accessoires in Szene setzen könnt, erfahrt ihr hier!