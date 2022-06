Tipps für die Gestaltung des Home Office

Die Mehrheit von uns ist daran gewöhnt, jeden Tag aufzustehen und zur immer gleichen Zeit bei unserer Arbeit zu erscheinen. Dort erwartet uns das Büro: ein Schreibtisch, ein Computer, die Unterlagen, die an den Bildschirm geklebten Post-Its, die uns an die wichtigsten Aufgaben des Tages erinnern sollen, die sich ansammelnden Kaffeetassen. Es gibt aber auch viele Menschen, die eine andere Art von Arbeit haben, die flexibler ist und bei der sie nicht jeden Tag zur selben Zeit aufstehen müssen. Um an diesen Arbeitsplatz zu gelangen ist es nicht notwendig, das Auto, Fahrrad oder den öffentlichen Nahverkehr zu beutzen. Man braucht lediglich ein paar Meter vom Bett zum Arbeitsplatz zu gehen. Die Rede ist von all jenen, die von zu Hause aus arbeiten. Und obwohl die Arbeit im Home Office eine lange Liste an Vorteilen mit sich bringt, existieren auch ein paar Aspekte, die es zu bedenken gibt. Heute geht es natürlich um die Frage, mit der wir hier bei homify uns am besten auskennen: Wie gestalte ich am besten das Design meines Heimarbeitsplatzes?

Als erstes sollte man sich überlegen, wo man diesen einrichtet. Nicht jeder von uns hat das Glück, einen ganzen Raum zur Verfügung zu haben, um dort ein Arbeitszimmer einrichten zu können. Das heißt, wir müssen einen der vorhandenen Räume umgestalten. Als nächstes müssen wir überlegen, welche Art von Schreibtisch und Stuhl zu uns passen und wie wir den Stauraum gestalten wollen. Von zu Hause zu arbeiten bringt einige Verlockungen mit sich – der Fernseher, das Bett und die Küche befinden sich in unmittelbarer Nähe – denen es zu widerstehen gilt. Daher sollten wir den Arbeitsplatz zwar einladend, aber auch professionell gestalten. Im Folgenden schauen wir uns ein paar Ideen für den perfekten Heimarbeitsplatz an.