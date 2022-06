Eine Wohnung voller Eleganz und Style

Vom eben gesehenen Wohn-, Koch- und Essbereich führt ein langer, relativ schmaler Flur zu den Schlaf- und Badezimmern der Wohnung. Diesen Durchgangsbereich nutzten die Architekten, um auf subtile Weise jede Menge Stauraum zu schaffen: Große Einbauschränke in dezenten Farben passen sich nahtlos der Wand an und beherbergen Kleidung, Schuhe und Co. Auf diese Weise steht in den Schlafzimmern mehr Platz zur Verfügung, der anderweitig genutzt werden kann.