homify Expertenprofil: Der Garten- und Landschaftsbauer

Ein Gartenteich benötigt Wasserläufe, geeignete Pflanzen und damit keine Igel oder anderes Kleingetier darin ertrinkt, muss natürlich auch für geeignete Rampen zum Klettern in Form von Steinen gesorgt sein. So kann jeder, der ins Wasser gefallen ist, auch aus eigener Kraft wieder aus dem Wasser herauskrabbeln. An all die wichtigen Kleinigkeiten denken, für Praxistauglichkeit sorgen und dabei auch noch etwas fürs Auge schaffen: Das ist die Kunst, die unsere Landschafts- und Gartenbauer auf jeden Fall beherrschen.