Top 5: Von modernen Eigenheimen und unglaublichen Vorher/Nachher-Projekten

Es ist Sonntag und damit Zeit für eure Top 5 der Woche! In den vergangenen Tagen haben es euch insbesondere unsere Vorher/Nachher-Projekte angetan. Ob die unglaubliche Verwandlung eines Einfamilienhauses oder die fantastischen Renovierungen von Bädern – die Ergebnisse sorgen allesamt für einen WOW-Effekt! Doch auch an einem modernen Einfamilienhaus sowie an Ideen zur Platzierung des Fernsehers sollte es nicht fehlen. Seht euch noch einmal eure Favoriten an, die wir auf einen Blick zusammengefasst haben. Und damit: Einen schönen Sonntag!