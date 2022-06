Osteraktivitäten: Unternehmungen für die Feiertage

Ostern ist, anders als Weihnachten, für viele Leute kein traditionelles Familienfest. Dennoch feiert man es gerne im Kreise seiner Liebsten. Zu den beliebtesten Osteraktivitäten gehört also ein Familienbesuch. Gerade wenn man nicht in der Nähe wohnt, lohnt es sich, über die Feiertage mal wieder die Eltern, Großeltern, Geschwister, Onkel und Tanten zu besuchen. Und so schön Weihnachten auch sein mag – oft ist die Stimmung bei einem relaxten Osterbrunch viel entspannter als an Heilig Abend, an den in der Regel viel zu hohe Erwartungen gestellt werden, sodass Enttäuschungen oder Zwistigkeiten vorprogrammiert sind. An Ostern hingegen lässt man es lässiger angehen, die Seele baumeln und fünfe auch mal gerade sein.