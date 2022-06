Ein Überseecontainer macht blau

Dass Containerhäuser in der Architektur momentan extrem hoch im Kurs stehen, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Wir haben euch hier bei homify bereits so einige coole Projekte vorgestellt, bei denen unsere Experten ausgediente Seecontainer in außergewöhnliche Häuser verwandelten. Das Zuhause, das wir euch heute mitgebracht haben, wurde WABI SABI arquitectura in Argentinien realisiert und wird von einer vierköpfigen Familie als Wochenendhäuschen genutzt. Auf nur 36 Quadratmetern Wohnfläche bietet es alles, was man braucht, und punktet neben Funktionalität und Individualität auch noch mit Nachhaltigkeit und ökologischen Bewusstsein.