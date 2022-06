Vorne na ja, hinten oha!

Auf der Rückseite angekommen, bietet sich uns der Aha-Effekt, den wir euch von Anfang an versprochen haben. Auf dieser Seite öffnet sich das Haus mit großen Fenstern der malerischen Umgebung. Besonders beeindruckend ist die Tatsache, dass beide Baukörper so harmonisch und nahtlos mit der Natur verschmelzen. Die terrassenförmig angeordneten Natursteinmauer schenken der schlichten, reduzierten Architektur Charakter und bilden ein Bindeglied zwischen dem sandfarbenen, glatten Putz der Außenhülle und den schroffen grauen Felsen im Vordergrund. Insgesamt schmiegt sich das Haus ruhig und ausgeglichen in den Hang und sticht nicht störend aus der Küstenlinie heraus.