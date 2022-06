Aus verlumpter Wohnung wird moderner Wohntraum

Wie es sich für Häuser eines älteren Baujahres gehört, fand sich in dem ehemaligen Esszimmer auch eine Sitzecke in Form einer Eckbank mit passendem Tisch und Stuhl. Ja, schick ist etwas anderes. Wobei fairerweise gesagt werden muss, dass diese Art von Bänken extrem bequem ist. Dennoch ist das Design längst überholt und es gibt weitaus bessere Lösungen, die keine Abstriche in der Gestalt machen.

