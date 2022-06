Erstaunliche Verwandlung von Bad und Küche

Die Experten haben der Küche ein komplett neues Aussehen verliehen. Sie zeigt sich nun in einem einheitlich-modernen Look. Die Küchenzeile entstammt einer Serie, die zusammengewürfelten Schränke samt Geräten sind passé. Die Fronten in Weiß wirken klassisch-chic und werden von der in Grautönen changierenden Arbeitsfläche kontrastiert. Zusätzlichen Stauraum versprechen die Hängeschränke. Der Bodenbelag wurde ebenfalls erneuert sowie die Verkleidung der Fenster. Eine Vorrichtung in Weiß mit oval-eckigen Ausschnitten bietet Sichtschutz, ohne jedoch die Aussicht komplett zu verdecken. Wohnliches Ambiente ist in der neuen Küche garantiert.