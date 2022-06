Fertighäuser – schnell, günstig und funktional

Wie extrem schnell so ein Fertighaus tatsächlich gebaut werden kann, erfahrt ihr in unserem TV-Tipp, der Informationssendung Ratgeber – Bauen & Wohnen. Unter dem Thema So entsteht ein Fertighaus in nur einem einzigen Tag Bauzeit erfahrt ihr mehr über die Möglichkeiten dieser Bauweise.

Ratgeber Bauen & Wohnen: Dienstag, 22.9. um 18:35 Uhr & in der Wiederholung am Mittwoch, 23.9. um 15:15 Uhr auf n-tv.