6 Fakten, die du noch nicht über deine Mikrowelle wusstest!

Es gibt zahlreiche verschiedene Meinungen zum täglichen Gebrauch von Mikrowellen in der Küche. Die Menschen, die absolut gegen Mikrowellen sind, argumentieren oft mit der schädlichen Strahlung, die bei der Nutzung entsteht und somit einen erheblichen Schaden für die Gesundheit darstellen kann. Es gibt hierfür keine handfesten Beweise, die belegen, dass Mikrowellen euer Essen mit radioaktiver Strahlung belastet. Die Art von Strahlung, die Mikrowellen produzieren sind nicht-ionisierend wie beispielsweise Radiowellen. Das bedeutet, dass euer Körper durch diese Strahlung keine bleibenden Schäden davonträgt, da diese Strahlung weniger energiereich ist und keine Moleküle zerstört.

Die Strahlung von Mikrowellen ist sogar sehr wichtig für das einwandfreie Funktionieren, denn die nicht-ionisierende Strahlung wird von Wassermolekülen in eurem Essen aufgenommen. Danach beginnen sie, sich zu bewegen und zu vibrieren – dieser Vorgang sorgt dafür, dass Hitze entsteht. Diese Hitze wird verwendet, um das Essen zu kochen und dabei lässt sich keine Veränderung an der chemischen Struktur der Nahrungsmittel und der Nährstoffe feststellen. Wichtig ist es allerdings, die Hinweise zum Gebrauch der Mikrowelle genau zu beachten – benutzt ihr die falschen Gefäße zum Erhitzen, können hier giftige Stoffe freigesetzt werden, die wiederum schädlich sind. Wendet euch bei dem Kauf einer neuen Mikrowelle unbedingt an Experten für Haushaltsgeräte die euch rundum beraten können, was die Qualität eures Lieblingsmodelles angeht.