7 clevere Tipps für schmale Küchen

Werdet euch zu Beginn erst einmal darüber klar, was ihr in der Küche braucht und was nicht. Gibt es einen Anschluss für eine Spülmaschine? Müsst ihr vielleicht auch noch die Waschmaschine in der Küche unterbringen? Auf welche weiteren Küchengeräte könnt ihr auf keinen Fall verzichten? Macht vor der Planung eine konkrete Checkliste. So behaltet ihr den Überblick und erstellt euch die perfekte Vorlage für die spätere Einrichtung eurer Küche.

Sobald ihr eure Checkliste fertiggestellt habt, solltet ihr euch darauf konzentrieren, dass ihr unnötige Dinge streicht. Wie viel Geschirr müsst ihr unterbringen? Braucht ihr wirklich so viel Platz für alle Nahrungsmittel und Getränke? Oder steht ein Großteil aller Regale und Schränke dann vielleicht leer? Nutzt virtuelle Küchenplaner im Internet und seht euch genau an, wie viel Platz ihr wirklich zu Verfügung habt. Denn wie in allen Lebensbereichen ist auch in der schmalen Küche weniger mehr.