Küche und Bad im Vintage-Stil

Bei der Wohnungseinrichtung scheiden sich manchmal die Geister – die Einen wollen es nagelneu und modern haben, während die Anderen einen älteren Look mit Geschichte und Tradition bevorzugen. Unter dem Begriff Vintage finden wir all das, was das traditionelle Herz begehrt: Mobiliar, das seit Jahrzehnten besteht und mit der Zeit sogar immer mehr an Charme gewinnt. Kleine Gebrauchsspuren, abgesplitterte Farbe oder Kratzer prägen den Charakter eines typischen Vintage-Möbelstücks. Und gerade diese Lebendigkeit verleiht unseren Räumen einen gewissen Wohlfühlfaktor und ein Gefühl von Geborgenheit. Liegt es vielleicht daran, dass uns der 20 Jahre alte Sessel an die glückseligen Zeiten bei Oma erinnert oder wir einfach gerne manchmal der schnelllebigen, sich ständig verändernden Zeit entfliehen möchten?

Eine genaue Definition des Begriffs Vintage gibt es übrigens nicht. Vielmehr versteht man darunter alles, was auch Stile wie Shabby Chic, Industrial oder den Used-Look umfasst. Die Designerin Jana Kubischik von Berlin Interior Design weiß unsere Vorstellungen und Wünsche rund um Vintage aufzugreifen und zu realisieren. So fühlt man sich in der Küche mal eben um 50 Jahre zurückversetzt und auch das Badezimmer scheint aus einer anderen Epoche entsprungen. Wir haben uns die Details der Umsetzung einmal genauer angesehen.