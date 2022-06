Trau dich! Welche Regeln du im Wohnzimmer unbedingt mal brechen solltest

Bei der Gestaltung des Wohnzimmers haben sich über Jahrzehnte sogenannte Regeln in unseren Köpfen verankert, die wir mal irgendwo gehört haben oder von unseren Eltern eben so übernommen haben. Der Wohnraum ist der Mittelpunkt unseres Zuhauses. Neben entspannenden Abenden, an denen wir einfach mal zur Ruhe kommen wollen, möchten wir ebenso, dass unsere Familie und unsere Freunde sich wohlfühlen. Was ist also rund um Accessoires, Couch & Co. zu beachten und von welchen Vorgaben könnt ihr euch ohne schlechtes Gewissen verabschieden? Wir räumen mal auf mit Klischees und zeigen euch, welche Regeln ihr gerne brechen dürft oder sogar brechen sollt und was das perfekte Wohnzimmer genau deswegen vielleicht noch perfekter macht.