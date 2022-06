Bereitet euren Kleiderschrank auf den Frühling vor!

Gehört ihr auch zu den Menschen, die ihre Kleidung an Trends orientieren und ungern in den Klamotten der letzten Saison umher laufen? Dann steht dazu und sortiert alte Kollektionen des Vorjahres aus. Ihr müsst euch natürlich nicht auf Nimmerwiedersehen von diesen Stücken verabschieden, sondern könnt sie, sofern Platz vorhanden ist, auch im Keller lagern. Die Zeit, bis ein bestimmter Trend jedoch wieder kommt, kann lang werden. Die Schlaghosen sind das beste Beispiel dafür, dass es sogar Jahrzehnte dauern kann, bis eine bestimmte Form der Mode wieder begeistert. Als Lückenfüller in eurem Kleiderschrank sind diese besonderen Stücke jedoch definitiv zu schade. Bewahrt sie an anderer Stelle, am besten in einem Kleiderbeutel, ordentlich auf!