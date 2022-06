homify 360°: Einfamilienhaus in Mexiko-Stadt

In der untersten Etage findet sich das zu beiden Seiten offene Wohnzimmer: Glastüren geben den Blick auf die Naturstufen frei, die zu einem über der integrierten Garage angelegten Gartenbereich führen. Mit Tagestemperaturen zwischen 21 und 27 Grad das ganze Jahr über kann man in Mexiko-Stadt aber auch problemlos die Türen offen lassen und den direkten Kontakt mit dem entspannenden Grün der Pflanzen genießen. Da sich die mexikanische Millionenmetropole wegen ihrer hohen Lage in den sogenannten Kalttropen befindet, fallen die Temperaturen nachts stark ab und es kann empfindlich kalt, teilweise sogar frostig werden. Bei geschlossenen Glastüren sorgt dann der große, in das hölzerne Sideboard integrierte Ethanolkamin für angenehm mollige Wärme. Das gesamte Interieur ist in mittelamerikanischem Stil mit braunen Ledermöbeln und farbigen Akzenten gestaltet. Das natürliche Ambiente der Außenbereiche wird durch die Verwendung von Naturmaterialien wie Holz und Leder noch stärker in den Raum geholt.

