Die verrücktesten Häuser der Welt

Wohnen über den Wolken? Ob Baumhaus, ausrangiertes Flugzeug oder UFO – diese Häuser schweben in völlig anderen Sphären! Wer hätte schließlich gedacht, dass es möglich ist, in einem Schuh zu nächtigen oder den Garten zu einem einzigen Skaterpark umzufunktionieren… ? Von Honduras bis an die Cote d' Azur, von Washington bis nach Schleswig-Holstein – diese Häuser stellen alles bisher dagewesene auf den Kopf! Und eines bleibt bei den sieben verrücktesten Häusern der Welt garantiert nicht aus: der Spaßfaktor. Überzeugt euch selbst: