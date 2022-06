So kannst du mit wenig Geld renovieren

Werfen wir einen Blick in das Schlafzimmer, das mit einer markanten Tapete versehen wurde. Der gelbliche Ockerton setzt ein klares, gestalterisches Statement. Um das farbliche Schema abzumildern, entschied man sich, die Möblierung in Schwarz und Weiß zu halten. Die Stehleuchte stammt von dem Designer Arne Jacobsen und ist in vielen unterschiedlichen Farben zu haben. Den hübschen Nachttisch kann man bei Ferm Living erstehen.