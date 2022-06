Einrichtungsideen aus aller Welt

Reisen erweitert den Horizont: Wer neue Länder und Kulturen kennenlernt, kehrt mit einem Koffer voller innovativer Ideen nach Hause zurück. Jedes Land hat seine eigenen Farben, Bräuche, Rituale und Traditionen, seine eigene Geschichte und seine eigenen Geschichten. Von Region zu Region ändern sich Gerüche, Geräusche und Aromen, die Musik, die Sprache und das Licht. All diese Aspekte unserer Reiseabenteuer wollen wir am liebsten konservieren, mit nach Hause nehmen und dort in unserem Alltag immer wieder erleben. Eine gute Möglichkeit, genau das zu tun, bieten uns all die kleinen oder größeren Details, Souvenirs und Ideen, die wir in unseren eigenen vier Wänden in Szene setzen können. Egal, ob es die gelassene Ruhe Skandinaviens ist, die bunte Hitze der Karibik oder die farbenfrohe Exotik Südostasiens – durch unseren Einrichtungsstil können wir die fernen Länder, die uns berührt haben, in unser Zuhause holen. Deshalb nehmen wir euch heute mit auf eine Reise um die Welt, um euch einige Inspirationsquellen an die Hand zu geben, mit deren Hilfe ihr euer Fernweh stillen und eure Wohnung individuell einrichten könnt.