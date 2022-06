Wohnhaus in München

In der Dunkelheit grenzt sich der moderne Anbau durch den Lichtschlitz des bestehenden Gebäudes ab, einzige Konstante in der Nacht ist die sehr ähnliche Außenform der beiden Häuser, wobei das Satteldach prägnant ist. Am Tag setzt sich der Neubau, hier links, durch seine Materialität deutlich vom Bestand, dessen Fassade aus Ziegeln und Putz ist, ab. Die Dachflächen des Anbaus gehen nahtlos in die Wände über und bilden eine homogene Gebäudehülle aus dunkelgrauen Faserzementplatten. Wenn ihr mehr zu Sonnenschutzsystemen erfahren wollt, schaut euch das Ideenbuch: Fixierte Lamellenschutzsysteme an Häuserfassaden an!