Sechs Dinge, die ihr beim Wintergarten-Bau unbedingt beachten solltet

Jeder Wintergarten braucht ein stabiles, Baulasten ableitendes Fundament, das zudem richtig dämmt. Am solidesten sind Bodenplatten aus Beton. Gegen das Austreten der Wärme in den Untergrund hilft eine Perimeterdämmung, während eine Frostschürze vor Frostschäden schützt. Grabt mit Hilfe eines Spatens im geplanten Fundamentbereich 30 cm Boden ab. Je nachdem, ob ihr euch für ein Streifen- oder Punktfundament entscheidet (von der Wintergartenkonstruktion abhängig), grabt ihr entweder 70 cm tiefe Löcher in regelmäßigen Abständen für ein Streifenfundament oder ein 70 cm tiefes Loch an jeder Ecke, wo die Stützsäulen geplant sind. Für die Frostschürze grabt ihr am Rande des Fundaments eine ca. 30 cm breite und mindestens 80 cm tiefe Grube. Danach legt ihr eine Sauberkeitsschicht an. Dazu schüttet ihr ein Kiesbett auf den Untergrund auf und verdichtet es sorgfältig mit der Rüttelplatte. Darüber kommt eine PE-Folie und das gewählte Dämmmaterial. Nach getaner Arbeit könnt ihr die Schalung der Fläche aufbauen und die Bodenplatte gießen. Die Frostschürze und die Bodenplatte werden für gewöhnlich in einem Stück gegossen, wobei die Dicke der Bodenplatte von der Last des Anbaus und von der Meereshöhe abhängt.