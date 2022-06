Kleines Esszimmer? Mit diesen Tipps kein Problem!

Leider wird das enorme Potenzial, das von modernen Regalkonstruktionen ausgeht, in der heutigen Zeit immer noch klar unterschätzt. Dabei ist es so einfach im Esszimmer im kleinen Haus mit Hilfe der Bretter Platz zu sparen und noch dazu Gegenstände des Alltags gekonnt in Szene zu setzen. Mittlerweile finden nicht nur Bücher ihren Platz an den Wänden. Vielmehr haben sich viele Regale zu eigenständigen Raumdekorationen entwickelt. Demzufolge könnt ihr hier unter anderem auch Gläser, Geschirr oder Figuren aller Art gekonnt in Szene setzen. Denkt immer daran: Die Gegenstände, die ihr hier an der Wand aufstellt, stehen euch an anderer Stelle nicht im Wege und erfüllen hier nicht zu unterschätzende, dekorative Zwecke. Damit ihr euer Esszimmer im kleinen Haus gekonnt in Szene setzen könnt, solltet ihr unbedingt hier reinschauen!