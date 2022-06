homify 360°: Chalé das Três Esquinas

Heute haben wir euch bei homify 360° mal wieder ein ganz besonderes Projekt mitgebracht. Das Chalé das Três Esquinas steht in Braga im Norden Portugals und vereint den Charme typischer historischer Gebäude der Region mit einer unerwarteten Prise alpinem Einfluss. Das Haus wurde ursprünglich als Anbau für den benachbarten kleinen Stadtpalast errichtet und befindet sich mitten im Zentrum des mittelalterlichen und römerzeitlichen Braga. Vor den Sanierungsarbeiten wirkte das Häuschen, als hätte es die besten Jahre längst hinter sich. Ebenso wie seine Nachbarhäuser wurde es über Jahrhunderte hinweg nicht besonders fachgerecht behandelt, bis es schließlich fast verfiel und der ursprüngliche Charakter der ganzen Straße nach und nach verloren ging. Unsere Experten nahmen sich des vergessenen Schatzes an und machten sich daran, dem Haus seinen alten Charme wiederzuverleihen und es gleichzeitig behutsam ins Hier und Jetzt zu holen. Das Ergebnis der Renovierungsmaßnahmen wertet das Straßen- und Stadtbild sichtbar auf und dient nun als Vorbild für weitere Sanierungsprojekte in der Nachbarschaft.