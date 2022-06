Fünf Ideen, die das Badezimmer größer wirken lassen

Schon mal davon gehört, dass Querstreifen optisch verbreitern? Ja, leider auch in Sachen Mode… Die Erklärung ist ganz einfach: Wenn die Streifen horizontal verlaufen, greifen sie die Parallelen des Fußbodens und der Decke auf, was den Raum wesentlich kürzer, allerdings auch breiter erscheinen lässt. Im Gegensatz dazu erweitern vertikale Streifen den Raum jedoch in die andere Richtung, sodass sie vielmehr die Höhe betonen. Die Erklärung ist also eigentlich die gleiche, nur eben in unterschiedliche Richtungen. Sei es nun auf die Bereiche Mode, Design oder Architektur angewendet: Mit starken horizontalen Merkmalen verlängern sich Räume, was die Breite betrifft (wie hier im Bild). Wer seinem Raum optisch Höhe verleihen möchte, der sollte demnach lieber auf vertikale Fugen setzen.