Blau zu Hause verwenden

Farbe spielt in unserem Leben und natürlich in unseren Häusern eine große Rolle. Die Verwendung einer bestimmten Farbe kann unter Umständen sogar gewisse Einblicke in das Leben eines Menschens geben, seien es solche in die Persönlichkeit, den Geschmack oder den Stil. Die Farbe Blau wird mit Ruhe, Entspannung und Gelassenheit in Verbindung gebracht, daher wird sie am häufigsten in Schlafzimmern und Badezimmern verwendet. Angeblich löst die Farbe Blau komplizierte chemische Prozesse in unserem Körper aus und kann sogar zur Senkung der Herzfrequenz und des Blutdrucks beitragen. Das hört sich in der Theorie super an, aber in der Praxis ist die Verwendung von Blautönen garnicht so leicht und es gibt einige wichtige Faktoren, die berücksichtigt werden sollten. So kann zum Beispiel zu viel Dunkelblau schnell bedrückend wirken, während die Verwendung von zuviel Hellblau schnell kalt erscheint.

Bevor ihr euch für Blau entscheidet, solltet ihr euch folgende Fragen stellen:

1. In welchem Raum soll die Farbe verwendet werden?

2. Ist die Hauptlichtquelle des Raumes natürlich oder künstlich?

3. Wie sieht das gesamte Ambiente aus, welche Stimmung soll in dem Raum erzeugt werden? (Entspannung, Lebendigkeit etc.)

4. Wer wird den Raum nutzen?

5. Gibt es externe Faktoren, wie Nebenräume oder Landschaftsgestaltung, die das Farbschema des Raumes beeinflussen könnten?

Sobald ihr die oben genannten Fragen beantwortet habt, könnt ihr euch entscheiden, ob Blau die richtige Farbe für euch ist. In dem heutigen Artikel werden wir euch Varianten von Blautönen zeigen, sowie spezielle Highlights und Akzente, die in verschiedenen Räumen von Häusern verwendet wurden. Wir zeigen euch Beispiele, wie groß die Farbfläche sein sollte und wo der beste Platz für die Umgestaltung ist. Denn nach den Gesetzen der Farbpsychologie sind einige Zimmer besser als Andere geeignet, die bei der Planung berücksichtigt werden sollten. Anhand der gezeigten Fotos werdet ihr in der Lage sein zu erkennen, wie die Farbe Blau das Erscheinungsbild eines Zimmers verändert und sich die gesamte Atmosphäre eines Raums wandelt.