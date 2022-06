Designerhaus in Luxemburg

Kubische Formen, gerade Linien, dezente Farben, ein offenes und großzügiges Wohnkonzept: All diese Merkmale machen das moderne Zuhause von heute aus. Dieses Haus im luxemburgischen Hassel ist so ein Designerhaus mit dem gewissen Etwas, das durch seinen reduzierten Purismus überzeugt. Verschnörkelte Details und knallige Farben sucht man hier vergebens, denn hier wird nicht auf Stilmix und überraschende Details gesetzt, sondern der moderne Style konsequent in einer Linie durchgezogen – von der Küche bis zum Schlafzimmer, vom Eingangsbereich bis zum Garten. Das Ergebnis: ein richtig cooles Zuhause, das zwar durchgestylt daherkommt, aber dennoch äußerst sympathisch wirkt.