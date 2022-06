Welcher Boden fürs Wohnzimmer? Unser Ratgeber

Welche Ansprüche haben wir an unseren Bodenbelag im Wohnzimmer? In dem Raum, in dem wir den größten Teil unserer Freizeit verbringen, soll der Boden Gemütlichkeit und Wärme ausstrahlen, aber bitte auch pflegeleicht sein. Denn im Wohnzimmer wird gegessen, getrunken und gefeiert. Da kommt es schon mal vor, dass das eine oder andere Getränk verschüttet wird oder der Snack statt auf dem Teller auf dem Boden landet. In solchen Fällen ist der richtige Bodenbelag Gold wert, denn er lässt sich leicht reinigen und die Spuren der letzten Party verschwinden im Nu. Solche Eigenschaften weiß man natürlich auch zu schätzen, wenn Kinder oder Tiere im Haushalt leben.

Doch was gibt es eigentlich für Auswahlmöglichkeiten für den Fußboden im Wohnzimmer? Die wohl bekanntesten Beläge sind das Parkett, das Laminat und der Teppich. Und wir verraten euch noch weitere Materialien, mit denen ihr euren Boden gestalten könnt: Habt ihr beispielsweise schon einmal über Fliesen im Wohnzimmer nachgedacht? Oder wüsstet ihr gerne, was es mit Zementböden in Betonoptik auf sich hat? Dann lasst euch von uns durch die Vielfalt der Wohnzimmerböden führen und erfahrt nebenbei noch ein paar Tricks zur Reinigung und Pflege der Materialien. Lasst euch vom Charme der Holzdiele gefangen nehmen, entdeckt die Faszination von Naturstein und wagt euch mit Sichtestrich auf neues Terrain.