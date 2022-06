10 außergewöhnliche Treppen

Unsere Experten von Jürgen Mayer Architekten entführen uns mit dieser Treppe in eine ganz andere Welt. Die geschwungenen Kurven erinnern uns an eine verschneite Eislandschaft oder das Innere eines Raumschiffes. So oder so ist das wahrlich eine Treppe, die sich sehen lassen kann und den Betrachter immer wieder in Erstaunen versetzt.