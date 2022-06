Frühlingsfittes Haus für alle: Mit 6 Tipps zum Erfolg

Damit der Garten auch dieses Jahr in neuem Glanz erstrahlen kann, müssen die ein oder die anderen Kleinigkeiten erledigt werden. Das Laub, das zum Schutz vor Frost und Kälte die Beete geziert hat, muss vorsichtig per Hand abgesammelt werden. So können Frühblüher besser atmen, und das Beet sieht um einiges gepflegter aus. Zudem solltet ihr eure Gartenwege und den Zuweg zu eurem Haus von altem Streugut befreien. Wer mag, kann die kleinen Steinchen in einem Eimer aufbewahren, um sie im nächsten Jahr erneut zum Einsatz kommen zu lassen. Des Weiteren ist es nun an der Zeit, diverse Sträucher, Büsche und Bäume zu beschneiden. Hierbei ist es wichtig, dass der Schnitt erfolgt, bevor die Triebe aussprießen, um das Abknipsen der neuen Knospen zu vermeiden. Auch verblühte, braune Stauden sollten aus eurem Beet verbannt werden, um Tulpen, Narzissen und Co. Platz zu machen. Da Stauden mehrjährig sind, dürfen sie keinesfalls an der Wurzel gepackt werden. Nutzt lediglich eine Gartenschere, um die verblühten Triebe kurz vor dem Bodenansatz abzuschneiden. Jeder, der sich nicht mit Busch- und Baumschnitt auskennt, sollte einen Fachmann um Rat bitten, oder gründlich im Internet recherchieren. Zudem lohnt es sich, die abgeschnittenen Äste in einem Häcksler zu zerkleinern. Das Material kann dann auf euren Beeten verteilt werden, was zum einen gut gegen Unkraut ist und ein gepflegtes Gesamtbild kreiert, zum anderen ist es ein toller Dünger, der nach und nach auf natürliche Art und Weise kompostiert wird.

Weitere Tipps für euren Frühlingsgarten erhaltet ihr in diesem Ideenbuch.