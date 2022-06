Wohlfühlen auf 96m²: Fertighaus mit Stil

Von der anderen Seite betrachtet, erkennt man deutlich das zeitgenössische Design des Kubus in Fertigbauweise. Die knapp 100 Quadratmeter Wohnfläche verteilen sich auf nur einer Etage, wodurch das Haus zum Bungalow wird. Das ist ideal für alle, die sich Barrierefreiheit wünschen. Gerade Linien bestimmen die Optik und stehen in reizvollem Kontrast zur rustikalen Fassade. Die Gestaltung ist also auf eine stimmige Kombination von traditionell und modern ausgelegt.