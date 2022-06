6 erstaunliche Fakten über das Wundermittel Salz

In wirklich jedem Haushalt in der Gewürzschublade zu finden, ist Salz zwar unerlässlich bei der Zubereitung der täglichen Mahlzeiten, aber als Haushaltshelfer heutzutage weitgehend unbekannt. In Zeiten, in denen Nachhaltigkeit immer mehr zum Trend avanciert, wird die Verwendung von mit ätzender Chemie überladenen Haushaltsreinigern immer unbeliebter. Häufig reichen preiswerte und umweltfreundliche Küchenhelfer wie Essig, Spülmittel oder Salz aus, um die Wohnung auf Hochglanz zu bringen. Und das Beste: diese kleinen Helferlein sind nicht nur unschlagbar effektiv, sondern stets in jeder Küche zu finden und dazu nicht mal teuer. Wir haben den Nachhaltigkeits-Trend erkannt, und so erleben Großmutters günstige Haushalts-Tricks auch bei uns ein Revival. Heute erfahrt ihr bei uns alles über ein praktisches Must-Have im Haushalt.

Da muss noch Salz ran! Richtig. Aber wir meinen an dieser Stelle nicht die dampfenden Nudeln auf dem Teller, sondern Möbel, Blumen, Wäsche, Kühlschrank und Co. Wie das Gewürz das Putzen erleichtert, wie man es benutzt, wo es zu verwenden ist und was es zu dem Must-Have im Haushalt macht, verraten wir euch an dieser Stelle. Es ist überraschend, wie vielseitig Salz als Haushaltshelfer ist. Auch für Allergiker ist Speisesalz eine willkommene Alternative für den Haushalt, die es ermöglicht, einfach und natürlich gegen den Schmutz im Haushalt anzugehen und trotzdem effektiv Resultate zu erzielen. Auch Eltern, die im Kinderzimmer lieber auf chemische Reiniger verzichten wollen, sind mit diesem simplen Reinigungshelfer gut bedient, der zugleich der Umwelt zu Gute kommt.