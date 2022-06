Ein Holzhaus für die schönste Zeit des Jahres

Viele von uns träumen vom eigenen Ferienhaus im Grünen, in dem man am Wochenende oder im Urlaub endlich mal so richtig entspannen und vom stressigen Alltag abschalten kann. Ihr glaubt, den Luxus eines solchen Ferienhäuschens können sich nur die Reichen leisten? Dann überzeugen wir euch heute vom Gegenteil. Im südholländischen Noordwijk hat sich eine Familie von HOEB architectuur & interieur ein gemütliches, praktisches und modernes Holzhaus errichten lassen, dessen Bau bequem in ihr Budget passte und mit geringem Aufwand einen maximalen Effekt erzielte – Erholung pur für die ganze Familie.