Modernes Einfamilienhaus zum Wohlfühlen

Durch den Flur geradeaus geht es in die Küche mit angrenzendem Essbereich. Letzerer wurde überaus großzügig gestaltet und besticht durch einen natürlichen Look, dem Mobiliar aus rotbraunem Holz sei dank. Neben Stühlen wurde eine Sitzbank vorgesehen, wodurch der an für sich klassisch hergerichtete Essbereich aufgelockert wird. Direkt vor den bodentiefen Fenstern platziert, wird dieser optimal ausgeleuchtet und gibt sogleich den Ausblick in den Garten und die Umgebung frei. Als offenes Konzept vorgesehen, schließt die Küche unmittelbar an, die wir uns folgend genauer ansehen.