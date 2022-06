5 Garderoben aus Holz

Die Spirale ist seit Jahrhunderten eins der am häufigsten verwendeten Symbole in der Kunst. Sie ist sehr präsent in der keltischen Stammesgeschichte und auch in der Natur kommt sie häufig vor: Vom Schneckengehäuse über die Rankhilfen von Kletterpflanzen bis hin zum eingerollten Rüssel des Schmetterlings, den er zum Trinken des Nektars braucht. Auch aus mathematischem Blickwinkel wurde die Spiralform ausgiebig studiert – bereits 225 Jahre vor Christi beschrieb Archimedes in einer Abhandlung die nach ihm benannte Spirale in ihrer einfachsten Form. Die Bedeutung der Spirale variiert je nach Kulturkreis, aber uns alle fasziniert diese Drehung um einen Mittelpunkt, ein Wachsen, das immer mit seinem Ausgangspunkt verbunden bleibt. Die einfache Form der Archimedischen Spirale mit seiner ganzen Faszination ist der Protagonist der hier zu sehenden Garberobenhaken aus Holz und Schmiedeeisen. Das gebogene Metall hebt sich am Schluss seiner Drehung leicht an und stützt sich auf einen Sockel aus in Scheiben geschnittenem Astholz. Die Maserung und naturbelassene Rinde geben dem Ganzen einen Landhaus-Look. Ein rustikales, aber doch fein anmutendes Modell, das einen einladenden Eindruck macht, egal in welchem Haus.