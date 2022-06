Die perfekte Wandgestaltung für eure Küche

Sie sind der Klassiker und nicht nur in der Küche, sondern auch beispielsweise im Badezimmer überaus beliebt: die Fliesen! Selbstverständlich hat sich ihre Optik im Laufe der Jahre stark verändert. So werden die beliebten Küchen- und Badaccessoires mittlerweile in vielen unterschiedlichen Größen und Designs angeboten. So wenden sich viele Menschen bewusst von dem klassischen weißen Modell ab und entscheiden sich für deutlich farbenfrohere Varianten. Auch in funktionaler Hinsicht sind die Vorteile der Fliesen an der Küchenwand unverkennbar. Aufgrund ihrer glatten Oberfläche lassen sie sich hervorragend reinigen und weisen Schmutz sehr gut ab. Fettspritzer oder andere äußere Einflüsse haben damit keine Chance mehr, sich festzusetzen. Am besten passt ihr die Optik der Fliesen an deren Umgebung an. Vor allem in kleinen bis mittelgroßen Küchen kommen detailreiche Fliesen hervorragend zur Geltung. Wie ihr eure Küche noch komfortabler gestalten könnt, lest ihr hier!