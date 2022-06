Den Sommer ins Haus holen: Einrichtungstipps für gute Laune zu Hause

Die Einsitzer-Hängematte für Zuhause: Im Crazy Chair kann man entspannt abhängen und die Seele baumeln lassen. Und auch wenn wir dabei nicht auf den Pazifik schauen und eine Kokosnuss in der Hand halten, kommt garantiert Urlaubsstimmung auf. Der Crazy Chair wird über Edelstahlstangen in Form gehalten und kann bequem an der Decke oder einem Deckenbalken aufgehängt werden. Wenn das Baumaterial der Wohnung oder des Hauses zu porös ist oder man kein Loch in die Decke bohren möchte, kann man ihn auch mit einem passenden Edelstahlständer kombinieren. Der Körper findet darin von alleine die ergonomisch beste Position, so dass das entspannte Lesen des Lieblingsmagazins rückenfreundlich vonstatten geht. Erhältlich ist er in 125 verschiedenen Farbgebungen – so könnt ihr euch für eure persönliche Sommerfarbe entscheiden.