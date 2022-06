Aus bieder wird cool: Umbau eines alten Hauses

Was tun, wenn man direkt an einer stark befahrenen Straße wohnt und trotzdem auf moderne Wohn- und Lebensqualität nicht verzichten will? Die Bewohner diese alten Siedlungshauses wollten zeitgemäßer wohnen und gleichzeitig ein wenig mehr Ruhe vor dem Verkehr haben. Also beauftragten sie unsere Experten von Schiller Architektur mit dem Umbau und der Modernisierung ihres in die Jahre gekommenen Einfamilienhauses und können sich jetzt über ein stylishes, ruhiges und komfortables Zuhause freuen.